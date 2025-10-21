Carlos Antonio Vélez bajó de la nube a los hinchas de Nacional que se ilusionaron con Leonel Álvarez

Luego de las palabras de Leonel Álvarez en las que reconoció acercamientos con Atlético Nacional y muchos hinchas se ilusionaran con su posible llegada, el periodista Carlos Antonio Vélez procedió a bajarlos de la nube, señalando que no se lo considera en el equipo, esto tras revelar una conversación con Sebastián Arango, presidente del cuadro antioqueño.

PUBLICIDAD

Todo surgió en la noche de este lunes 20 de octubre cuando Álvarez concedió una entrevista con la cadena ESPN en donde señaló que “Cualquier entrenador estaría ilusionado en dirigir a un gran equipo y más a Atlético Nacional. Lo que sí le puedo decir es que durante mucho tiempo yo no había tenido una relación más cercana con el presidente de Nacional, me ha invitado a varios lados y no he podido porque tenemos una responsabilidad muy grande, y cuando no es así, tengo otro compromiso. Ha habido diálogo y han querido siempre contar conmigo. Estar en carpeta es bueno y más para un equipo de la calidad de Nacional”.

Sin embargo, él mismo aclaró: “Lo que me corresponde en este momento, estoy con Bucaramanga, como Nacional está con su entrenador enfocado en su torneo. Nosotros no pensamos, al menos este cuerpo técnico, sino en sacar este proyecto adelante”.

Sobre el eco que eso generó, Vélez señaló que en una conversación de este martes, el propio presidente de Nacional le dijo que los acercamientos han sido exclusivamente al evento de leyendas, pero que no han coincidido.

“El presidente de @nacionaloficial me dijo textualmente esta mañana … “lo he invitado 2 veces al evento de leyendas y no hemos coincidido como lo dije en la RP (rueda de prensa)” … refiriéndose a los “contactos” con Leonel. Total, a buen entendedor pocas palabras bastan… (no se le considera para dirigir al equipo). Además, Leonel tiene trabajo y hay q respetar al Bucaramanga... Nacional lo respeta y espero q Leonel también lo haga... además está desarrollando una campaña brillante… total la energía hay q enfocarla en ganar la liga y volver a la Libertadores eventos q parecieran más sencillos q sentarse en el banco verde”, señaló el periodista.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez sentenció que en Atlético Nacional no consideran a Leonel Álvarez para dirigir al club y que si lo han buscado es para actos protocolarios.