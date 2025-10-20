“Un poco de respeto”: Periodista colombiano que viajó a Alemania quedó indignado porque Luis Díaz no lo atendió

Luis Díaz fue titular en la victoria de Bayern Múnich al Borussia Dortmund que se disputó el pasado sábado 18 de octubre, pero no quiso acercarse a hablar con la prensa, hecho que desató la indignación de un periodista colombiano que había viajado hasta Alemania.

El periodista en cuestión es Cristian Mejía, del medio de comunicación Claro Sports, quien utilizó sus redes sociales para expresar su decepción ante el comportamiento de Luis Díaz, pues luego del partido contra Borussia Dortmund, no se acercó a dar sus sensaciones del partido a ningún comunicador.

Mejía dejó claro que Luis Díaz debió conceder al menos cinco minutos para dignificar el trabajo, no solamente de estar en el estadio, sino lo que implica viajar desde Colombia hasta Alemania:

“Así quedamos ayer. Luis Díaz no quiso hablar, ni siquiera con los medios de su país. Tres o cinco minutos, en una zona mixta, no te cambian la vida. Era un poco de respeto por nuestro trabajo. Nada más”.

Este comentario desató polémica: Hay personas que están de acuerdo con el periodista, mientras que otros consideran que Luis Díaz no está en la obligación de conceder palabras siempre.