‘El Cantante del Gol’ habló de Eduardo Luis López y dijo que desde chiquito ha querido sobresalir

Javier Fernández Franco, ‘El Cantante del Gol’, ha dado de que hablar con una reciente entrevista en la que habló de varias cuestiones, entre otras, de su colega Eduardo Luis López que ahora ocupa su lugar como relator principal del Canal RCN.

Fue en una charla con el espacio La Red Viral que el aspirante a llegar al Senado de la República con el movimiento político ‘Fuera’ dejó estas palabras que hacen eco en diferentes plataformas.

Ante el cuestionamiento de ¿Qué piensa de Eduardo Luis?, el narrador señaló que “Es un muchacho que desde muy chiquito ha querido sobresalir. No sé si con actuaciones válidas o no. No sé. Eso lo tiene que saber él, pero no me gusta hablar de nadie, mucho menos de los colegas”.

“Cada uno hace lo que cree que debe hacer y la gente escuchara al que cree que debe escuchar o ver. ‘Toda tienda tiene su clientela’, dicen por ahí”, añadió.

Dentro de la charla, Javier Fernández Franco también señaló que considera que él es irremplazable, por eso no consideró a López como su reemplazo, si no alguien que llegó a ocupar el lugar vacante.