“Yo no tengo reemplazo”, ‘El Cantante del Gol’ señala que su relato es incomparable

Javier Fernández Franco, ‘El Cantante del Gol’, ha dado de que hablar con una reciente entrevista en la que señaló que su talento es único y que él no tiene reemplazo al ser cuestionado al respecto, dejando claro que si ocupan su lugar es porque él ya no está.

Fue en una charla con el espacio La Red Viral que el aspirante a llegar al Senado de la República con el movimiento político ‘Fuera’ dejó estas palabras que hacen eco en diferentes plataformas.

Tras ser consultado, él señaló: “Hablar de reemplazo… te lo voy a decir una cosa muy honestamente y espero que no suene jactante: yo no tengo reemplazo, así de sencillo”.

“El que llega, llega porque yo no estoy, pero que me reemplace, no. Para que alguien llegue a hacer, lo que ya yo hice, ish, le va a quedar difícil”, señaló.

Incluso, agregó que “Me decía Hernán Peláez en estos días: ‘Creo que es imposible que alguien haga lo que ya hiciste’. Llegar a ser el mejor del mundo, yo lo quiero ver a alguno que lo pueda hacer”.

Irremplazable, así se considera Javier Fernández Franco, ‘El Cantante del Gol’ en su rol de narrador asociado a los partidos de la Selección Colombia.