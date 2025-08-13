En Yumbo y Bogotá comienza la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina

4:00 p.m. l Orsomarso vs Internacional de Palmira

Las coleras se enfrentan a las líderes, y con una victoria, los papeles se podrían invertir:

Orsomarso empató con Deportivo Cali en la primera fecha, pero en su segunda salida goleó de manera imponente 3-0 en su visita al Medellín y picaron en punta en el grupo.

Ahora tendrán que revalidar su buen momento contra Internacional de Palmira, equipo que empató sin goles ante las ‘Azucareras’ y espera dar la sorpresa de recortar las diferencias en el grupo A y volverse a meter en la pelea por acceder a su primera final en la historia.

Vale la pena recordar que el enfrentamiento del ‘todos contra todos’, se impusieron las futbolistas de Internacional de Palmira por la mínima diferencia.

Ficha del partido:

Orsomarso vs Internacional de Palmira

Estadio: Raúl Miranda Yumbo

Hora: 4:00 p.m.

Árbitro: Yeimy Lucero Martínez

Transmisión: YouTube

5:00 p.m. l Santa Fe vs América de Cali

Luego del aplazamiento del clásico capitalino por la violencia que se presentó en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena, Santa Fe vuelve a jugar tras la derrota a manos de Atlético Nacional en condición de visitante en la primera fecha.

Las ‘Leonas’, que ya derrotaron a las ‘Escarlatas’ en la fase del todos contra todos, buscarán repetir el resultado para sumar de a tres en su primera salida en condición de local.

Por su parte, América ya visitó El Campín de Bogotá durante los cuadrangulares: en la primera fecha cuando se llevaron un punto tras empatar a dos goles con Millonarios. Sin embargo, cayeron ante Atlético Nacional en su segunda presentación, así que necesitan una victoria urgente si no quiere perderles la pista a las líderes que ya les aventajan por cinco puntos.

Tenga en cuenta que hubo un cambio de horario para el partido entre ‘Leonas’ y ‘Escarlatas’: Ya no se disputará a las 4:00 p.m. sino que se retrasó una hora, es decir, comenzará a las 5:00 de la tarde.

El clásico capitalino se disputará el próximo lunes 18 de agosto en el Estadio Metropolitano de Techo y entonces los cuatro equipos quedarán al día con su calendario.

Ficha del partido:

Santa Fe vs América

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Hora: 5:00 p.m.

Árbitro: María Camila Rodríguez

Transmisión: Win Sports y Señal Colombia