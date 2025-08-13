Elan Ricardo y Kevin Vivero se reencuentran: El jugador llegó a Brasil tras su paso por Besiktas de Turquía

Uno de los jugadores jóvenes que salió recientemente del Fútbol Profesional Colombiano fue el volante de primera línea, Elan Ricardo. El talentoso futbolista, desde sus inicios, estuvo en el radar de varias instituciones de nuestro país, en especial los elencos grandes, así como otros varios del exterior, donde terminó ganando la partida el Besiktas de Turquía con bastante diferencia por el dinero ofertado y el interés del jugador en partir a Europa.

A pesar de que llegó a Turquía con la ilusión de poder tener un rol importante y sumar minutos al menos de forma esporádica teniendo en cuenta su juventud y la competencia dentro de la plantilla, misma que es de las más costosas de su país por el poderío económico con el que cuentan, las oportunidades para el colombiano fueron casi nulas, teniendo en cuenta que tuvo algunas diferencias con su entrenador y que el club optó por darle salida cuanto antes.

Ante esto, elencos de Europa y de Sudamérica se interesaron en él, especialmente de Portugal y Brasil, destinos que fueron la prioridad para el representante del jugador, quien terminó por declinar la oferta europea y tomar rumbo nuevamente hacia nuestro continente, convencido en parte por uno de sus excompañeros.

Se trata de Kevin Viveros, quien también es un reciente fichaje del Atlético Paranaense, equipo que consiguió la cesión de Ricardo y donde podría tener muchos minutos teniendo en cuenta el gusto del cuerpo técnico y la directiva por los jugadores colombianos, no solo por su delantero, también por el extremo Steven Mendoza que ha sido una de las piezas clave de la institución en este comienzo de temporada, pese a estar en segunda división.