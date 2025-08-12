Crystal Palace perdió apelación ante el TAS: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma ya no jugarán la Europa League

Uno de los equipos que más ha sorprendido en el mundo del fútbol ha sido el Crystal Palace. Los ingleses vienen de ganar una FA Cup y una Community Shield, títulos que para un equipo como este son impensados al inicio de cada temporada, pero que, gracias al buen trabajo administrativo y deportivo, ha habido un crecimiento exponencial que incluso los ha llevado a coquetear con competencias internacionales.

Además de esto, el reconocimiento que ha tenido el club a nivel mundial ha sido bastante considerable, en especial dentro de nuestro país, pues desde la llegada de Jefferson Lerma de Bournemouth y de Daniel Muñoz del Genk, los ojos de los amantes al deporte rey dentro de Colombia se han posado sobre las ‘Águilas’, a tal punto de apoyarlos en cada final o partido importante que han disputado desde entonces.

A pesar de que por la obtención de la FA Cup, el club debería jugar la UEFA Europa League, llevan varias semanas bajo un lío legal ante el TAS por la multipropiedad de su dueño con el Lyon, que está en la competencia. Ante esto, se conoció que por consecuencia el Nottingham Forest debían ser su reemplazante, cosa que se corroboró este 11 de agosto, donde el tribunal negó la apelación del Palace, por lo que los privaron de disputar la segunda competición más importante a nivel continental de Europa.

Eso sí, la tristeza no es absoluta, pues debido a su logro deportivo, al club inglés le corresponde un cupo en la Conference League, donde esperan hacer una presentación buena teniendo en cuenta el nivel del plantel y la inferioridad de la mayoría de equipos que allí se encuentran, donde seguramente veremos como protagonistas a los dos colombianos, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.