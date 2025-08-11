“Viaja a Lima”, colombiano apunta como nuevo director técnico de Perú en la Selección de Fútbol Femenina

Nelson Abadía, de destacado paso por la Selección Colombia Femenina en los últimos procesos, ahora apunta como el principal candidato para dirigir a la Selección Femenina de Perú que buscaría su experiencia para consolidar a sus damas.

Incluso, el periodista Mariano Olsen reveló que el timonel de 69 años ya tiene todo listo para viajar a la ciudad de Lima para entrevistarse directamente con los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol con el fin de reemplazar a la brasileña Emily Lima.

“NELSON ABADÍA se encuentra en el aeropuerto de Bogotá, junto a su abogado Juan Carlos Vásquez, para viajar rumbo a Lima a entrevistarse con integrantes de la @TuFPF. ABADÍA es uno de los candidatos a dirigir la selección Perú Femenina en reemplazo de la brasileña EMILY LIMA”, señaló el periodista.

Dentro del palmarés de Abadía reseña una medalla de plata y una de oro con la Selección Colombia Femenina en los juegos Panamericanos. Además de su paso por los combinados nacionales, el entrenador también dirigió a múltiples clubes del fútbol colombiano, además del Tauro de Panamá.