Deportes

“Viaja a Lima”, colombiano apunta como nuevo director técnico de Perú en la Selección de Fútbol Femenina

El entrenador que estuvo en la Selección Colombia ahora es el principal candidato en el vecino país.

Entrenador colombiano apunta como nuevo director técnico de Perú en la Selección de Fútbol Femenina
Selección femenina Perú
Por Evaristo Pérez

Nelson Abadía, de destacado paso por la Selección Colombia Femenina en los últimos procesos, ahora apunta como el principal candidato para dirigir a la Selección Femenina de Perú que buscaría su experiencia para consolidar a sus damas.

PUBLICIDAD

Incluso, el periodista Mariano Olsen reveló que el timonel de 69 años ya tiene todo listo para viajar a la ciudad de Lima para entrevistarse directamente con los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol con el fin de reemplazar a la brasileña Emily Lima.

Vea acá: Partido infantil terminó a los golpes entre árbitro y uno de los asistentes

“NELSON ABADÍA se encuentra en el aeropuerto de Bogotá, junto a su abogado Juan Carlos Vásquez, para viajar rumbo a Lima a entrevistarse con integrantes de la @TuFPF. ABADÍA es uno de los candidatos a dirigir la selección Perú Femenina en reemplazo de la brasileña EMILY LIMA”, señaló el periodista.

Dentro del palmarés de Abadía reseña una medalla de plata y una de oro con la Selección Colombia Femenina en los juegos Panamericanos. Además de su paso por los combinados nacionales, el entrenador también dirigió a múltiples clubes del fútbol colombiano, además del Tauro de Panamá.

PUBLICIDAD

Tags

Lo Último

Lo que debe saber