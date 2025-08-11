Vuelve y juega: revelan los meses de sueldo que Cali debe a su plantilla de futbolistas

Deportivo Cali atraviesa una mala situación financiera desde hace un buen tiempo, situación que es de conocimiento público, y este lunes 11 de agosto volvió a quedar en evidencia retrasos en el sueldo de sus futbolistas, tanto de los planteles masculino como femenino.

Esto fue denunciado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales de Colombia, Acolfutpro, que rebeló que son dos meses, junio y julio, los que el cuadro vallecaucano está adeudando a sus jugadores en una situación que “vulnera los derechos y afecta la estabilidad económica, emocional y profesional”.

El mensaje de la agremiación señala: “@AsoDeporCali club de @Dimayor adeuda los salarios de junio y julio a sus planteles masculino y femenino, omisión que vulnera los derechos y afecta la estabilidad económica, emocional y profesional de nuestros compañeros y compañeras. 📢 Desde #ACOLFUTPRO exigimos cumplimiento inmediato y respeto por la dignidad de los futbolistas”.

No es la primera vez que se reseñan incumplimientos de Deportivo Cali a sus jugadores en medio de una crisis de la que esperan salir con la entrada de un socio inversionista que han anunciado está en proceso de consolidarse desde hace un buen tiempo.

Mientras tanto, en lo deportivo, el equipo Verdiblanco marcha en la casilla 11 de la tabla de posiciones con 6 unidades, producto de una victoria y 3 empates, esto en lo masculino, mientras en la liga femenina ha sumado dos puntos en dos encuentros disputaros de los cuadrangulares semifinales en donde comparte zona con Orsomarso (4 puntos), Medellín (3) e Internacional de Palmira (1).