Jugador del Medellín se dio un gran totazo y protagonizó el blooper de la fecha en el FPC

Ménder García, jugador de Independiente Medellín, terminó como protagonista del blooper de la fecha en el fútbol colombiano al sufrir una fuerte caída al intentar parar el balón por fuera del terreno de juego.

PUBLICIDAD

La situación se dio en el duelo de la sexta jornada de la Liga Betplay Dimayor 2025-II en la que el cuadro antioqueño se impuso 1-0, como visitante, ante Llaneros en el estadio Bello Horizonte – Rey Pelé, precisamente con anotación de García.

Vea acá: Hinchas de Millonarios se despachan contra sus jugadores por su actividad en redes sociales

Ante de ser el héroe, el jugador vestido con la camiseta número 8, dio mucho de qué hablar con un infortunio que tuvo sobre el minuto 62 cuando fue por un balón que salió del terreno de juego, pero al momento de intentar pararlo, se resbaló y terminó cayendo de espalda sobre la pista atlética.

Esta situación no pasó desapercibida y fue compartida dejando muchos comentarios jocosos, entre otros señalando que el jugador quiso hacer la famosa Chaverrinha, pero le salió mal.

Para fortuna de Ménder García, él fue el encargado de anotar, a los 83 minutos, el tanto con el que Medellín se impuso en Villavicencio y ascendió al quinto lugar en la tabla de posiciones con 10 unidades.