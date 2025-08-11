Perrito ocasionó un accidente en la etapa final de la Vuelta a Colombia y todo quedó en video

Este domingo 10 de agosto terminó la edición número 75 con la victoria de Rodrigo Contreras, corredor del Nu Colombia, de 31 años, quien también había ganado esta carrera en 2024.

No obstante, bajando de La Calera en el sector de San Luis hacia Bogotá, se presentó un accidente, donde estuvo involucrado un perro y un ciclista.

Los corredores iban a una alta velocidad en la bajada cuando un perrito se atravesó en el camino de uno de ellos, quien no pudo esquivarlo y terminó arrollándolo, situación que también le provocó una fuerte caída llena de raspones.

Según informaron, el corredor se pudo reincorporar y terminó la carrera, mientras que el animal fue recogido para que le prestaran la atención médica.

Desde la cuenta de X de Protección Animal de Bogotá pidieron información acerca del perrito, pues hasta el momento se desconoce su estado de salud:

Así terminó la Vuelta a Colombia 2025:

Luego de 1800 kilómetros repartidos en diez etapas, finalizó la Vuelta a Colombia 2025, con Rodrigo Contreras como campeón, sacándole una diferencia de casi un minuto a Diego Camargo. El podio lo completó Yeison Reyes.

La cuarta posición fue para el venezolano Yonathan Eugenio, mientras que el Top-5 lo cerró Sebastián Castaño a casi diez minutos del primer lugar.

A continuación le presentamos la clasificación general de los diez primeros puestos: