Partido infantil terminó a los golpes entre árbitro y uno de los asistentes

En pelea terminó un partido de fútbol infantil en la ciudad de Pereira en donde el árbitro del juego se fue a los golpes contra uno de los asistentes que le reclamaba de manera acalorada por una situación del encuentro.

Fue en un video aficionado, compartido este 10 de agosto, en el que quedó registrado la situación que avergüenza a muchos.

Las imágenes dejan ver de entrada los reclamos de un hombre de camiseta verde que intentó atacar al árbitro del partido que le señalaba “respeta a los niños que te aporreo”, pero ante la insistencia de este, el árbitro terminó reaccionando e inicialmente lanzó a su contrincante al suelo, tras sujetarlo del cuello.

Video:

Posteriormente y tras la intervención de otros asistentes, el juez le propinó otro puño al hombre que en medio de su frustración se armó con un estuche plástico de bebidas con el que intentó golpear al árbitro. La intervención de otras personas evitó que cometiera este cometido.

El hombre logró ser contenido por varias personas que lo frenaron y le reclamaron que respetara a los niños e incluso le solicitaron que se retirara del lugar, ante la negativa del mismo.

Una de las versiones, de la persona que compartió el video inicialmente, señala que el sujeto sería el entrenador de uno de los equipos infantiles.

Más allá del rol, reprochable el comportamiento en un espacio deportivo como una cancha de fútbol en donde el ejemplo no fue nada positivo para los pequeños que estaban presentes observando toda la pelea.