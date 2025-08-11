María Camila Osorio no ocultó su tristeza por su lesión, pero se aferra a la esperanza de llegar al US Open

María Camila Osorio es la mejor tenista colombiana en la actualidad, y así lo demostró en su debut en el Masters 1000 de Cincinnati, donde derrotó sin mayores complicaciones a la letona Jeļena Ostapenko.

PUBLICIDAD

No obstante, la cucuteña no pudo salir a disputar la segunda ronda por una lesión. Por supuesto, Osorio no ocultó su tristeza por tener que retirarse de este torneo, pero no cierra la posibilidad de llegar al US Open.

Le puede interesar: Perrito ocasionó un accidente en la etapa final de la Vuelta a Colombia y todo quedó en video

Osorio, quien actualmente ocupa la posición número 89 entre las mejores tenistas en todo el mundo, tuvo problemas físicos en su primera salida contra Jeļena Ostapenko, y aun así, la logró derrotar con resultados de 7-5, 1-6 y 6-4.

De esta manera, María Camila tuvo que retirarse del Masters 1000 de Cincinnatti. Adicionalmente, se perderá el WTA de Monterrey, que estaba planificado para comenzar la semana siguiente.

No obstante, Osorio se aferra a la esperanza de llegar en óptimas condiciones al US Open de Estados Unidos, así que ahora se concentrará en su recuperación.

La joven tenista publicó un mensaje a través de redes sociales, donde no ocultó la tristeza que sintió por tener que retirarse del torneo que inició de la mejor manera, pero con la mentalidad de llegar al US Open, no sin antes agradecerle a cada una de las personas que ha estado pendiente de ella en estos días tan complejos.

PUBLICIDAD

“Hace dos días tuve una lesión mientras jugaba mi partido de primera ronda, estoy muy triste por no poder salir a competir hoy nuevamente aquí en Cincinnati. Espero en Dios poder recuperarme para jugar US Open. Gracias a las personas que me enviaron mensajes”.

Para esta noticia y más noticias de la actualidad deportiva, visite Publimetro.co