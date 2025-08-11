Duván Vergara encendió la polémica en Argentina tras jugar en La Bombonera contra Boca Juniors

Duván Vergara armó una gran polémica en Argentina, luego del partido entre Boca Juniors y su equipo, Racing de Avellaneda, en La Bombonera, todo por una publicación en la que dejó mucho de qué hablar acerca del árbitro.

El atacante de nuestro país fue inicialista y jugó hasta el minuto 64 en el duelo por la cuarta jornada de la Liga Profesional del país del sur que quedó igualado 1-1, con goles de Santiago Solari (76’) para La Academia y de Milton Giménez (88’) para los dueños de casa.

Tras el partido, el colombiano compartió en su cuenta de Instagram una publicación con varias imágenes junto a la que comentó “seguimos soñando”, pero una de esas fotos, la segunda, puntualmente, armó el escándalo.

En dicha fotografía se ve una pequeña discusión en la que el árbitro del partido, Nicolás Ramírez, tenía la cara borrada, hecho que ha tenido varias interpretaciones.

De un bando y otro han aparecido comentarios por dicha imagen que compartió Duván Vergara que, más allá del mensaje que cada uno le quiera dar, no hizo más comentarios sobre el arbitraje, pero medios, hinchas y periodistas en Argentina están hablando del tema.