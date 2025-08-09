Kylian Mbappé se puso del lado de Perú con importante inversión en Lima

Kylian Mbappé, figura de Real Madrid, la selección de Francia y uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad, se puso del lado de Perú, país al que llegó su fundación con una importante inversión y en donde vienen realizando obras que destacan.

Puntualmente, en Lima, capital del vecino país, el futbolista construyó una cancha sintética en una de las zonas más pobres de la ciudad y también se anunció que está construyendo un colegio para dar la oportunidad de estudiar a los pequeños.

Esta información destaca por estar relacionada con nuestro continente, pero también se ha conocido que la millonaria inversión del francés también está apuntando a países africanos como Argelia y Camerún.

Inspired by KM, Kylian, es la fundación de Mbappé que está llevando oportunidades tanto para el deporte como para los estudios de los más jóvenes en países necesitados de estas ayudas como Perú.