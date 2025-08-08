“Una mano”, equipo del FPC anunció que se queda sin estadio por un mes completo

Llaneros de Villavicencio, uno de los equipos con mejor arranque en el segundo semestre del fútbol colombiano, anunció que durante el mes de octubre no tendrá estadio debido al préstamo del Bello Horizonte Rey Pelé a una competencia internacional.

Fue el propio presidente del club, Juan Carlos Trujillo, el que hizo oficial el anuncio y de paso pidió ayuda a la Dimayor para buscar un escenario alterno para dichos compromisos.

“Buenos tardes villavo! He recibido la noticia del subdirector de @idermeta_ que no tenemos estadio para el mes de octubre, por qué está comprometido para el panamericano de atletismo! @Dimayor @CarlosZu14 una mano, para ver dónde se puede jugar! Gracias 🙏🏻”, fue el anuncio del dirigente.

En cinco fechas disputadas en este segundo semestre, el conjunto del departamento del Meta ha sumado 11 puntos que lo tienen ubicado de manera parcial en la segunda casilla de la tabla de posiciones con los mismos puntos que Atlético Nacional que tiene un partido más jugado y solo dos unidades debajo de Junior que es líder con 13 puntos.

Durante el mes de octubre, Llaneros será local el 4 ante Fortaleza, el 19 contra Once Caldas y el 30 ante Atlético Nacional.

Sin embargo, para este último compromiso ya estaría habilitado el escenario deportivo para que allí se dispute dicho encuentro.