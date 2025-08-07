Borracho se coló en prueba atlética, corrió en chanclas, terminó mejor que muchos y ganó medalla

Una particular historia se dio recientemente en Brasil en donde un hombre que estaba en estado de ebriedad se terminó colando en una carrera atlética, la cual terminó, en chancletas, se hizo famoso y ahora apunta a un nuevo rumbo con su vida.

La situación se dio en Garrafão do Norte, un pueblo del norte de Brasil, en donde el hombre llamado Isaque estaba bebiendo y al ver la multitud que se alistaba para correr una prueba de 8 kilómetros, decidió tomar parte de la misma para curar su resaca.

Pese a no estar inscrito, el hombre completó todo el recorrido, incluso por delante de algunos participantes por lo que la organización decidió reconocerlo con una medalla.

Acerca de su inesperada participación, el hombre reveló que “Estaba bebiendo y, cuando vi a esa multitud, pensé, ‘Voy a correr para recuperarme de la resaca’“.

Lo que pareció una pilatuna se terminó convirtiendo en una nueva motivación para el ahora conocido como “maratonista del alcohol”, que posteriormente señaló “Dejé de beber porque corrí esa carrera. Cambié mi vida y quiero cambiarla aún más. Recibo muchos consejos y nunca me rendiré. Tengo muchas ganas de participar en este deporte”.

Pese a que todo empezó por curiosidad y querer quitarse la resaca, el hombre que corrió estando ebrio, terminó la competencia que organizó un gimnasio local y ahora es toda una celebridad local.