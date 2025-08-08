“Es una situación difícil”, jugador de Nacional se fracturó y Gandolfi confirmó que será operado

Este viernes 8 de agosto, Atlético Nacional ganó ante Alianza Valledupar, pero no todo fue alegría porque uno de sus jugadores, el delantero Facundo Batista, que abrió el marcador, terminó con una fractura por la que deberá ser intervenido quirúrgicamente, según lo confirmó el propio entrenador Javier Gandolfi.

“Facundo tiene una factura en el tabique, va en camino al hospital para ser intervenido, es una situación difícil”, señaló el timonel argentino en plena rueda de prensa.

Durante el compromiso, el delantero recibió un manotazo en su rostro que le hizo salir sangrando del encuentro y ahora se confirmó que también derivó en sanción.

Dicho juego que abrió la sexta fecha de la Liga Betplay Dimayor 2025-II, favoreció a Atlético Nacional, que jugando de local en el estadio Polideportvo Sur de Envigado, se impuso 3-0 a Alianza Valledupar.

Precisamente, Facundo Batista fue el encargado de abrir el marcador, mientras que Juan Manuel Zapata y Andrés Sarmiento anotaron los otros dos tantos.

Además de que será intervenido quirúrgicamente y de que es fractura, todavía no se conoce parte médico desde el equipo antioqueño para conocer el tiempo estimado que estará de baja.

En otras precisiones sobre el encuentro, Gandolfi detalló que “Hoy era el partido para que los jugadores que no habían ido de inicio tengan esa oportunidad. Creo que salió un partido redondo”.

Victoria importante para Atlético Nacional que lo puso segundo en la tabla de posiciones, de cara al duelo de la próxima semana ante Sao Paulo por Copa Libertadores en los octavos de final, pero con la angustia de que uno de sus refuerzos, el delantero Facundo Batista terminó fracturado y lo más probable es que no esté para dicha llave.