Ningún colombiano: Se reveló la lista definitiva de los 30 jugadores que aspiran al Balón de Oro 2025

La revista France Football dio a conocer la lista de 30 jugadores que pelearán por el Balón de Oro como premio al mejor futbolista de la temporada.
En el listado predominan los futbolistas del PSG, que además de ganar la Champions, conquistaron todos los títulos locales y llegaron hasta la final del Mundial de Clubes.
En esta selección ya no apareció Rodri, quien fue el ganador del Balón de Oro en 2024, así como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes brillaron por su ausencia por segundo año consecutivo.
A continuación le presentamos la lista completa de los futbolistas nominados al Bl
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
- Désiré Doué (Paris Saint-Germain
- Denzel Dumfries (Inter)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Viktor Gyökeres (Sporting CP/Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern)
- Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/Paris Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Scott McTominay (Napoli)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- João Neves (Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (Bayern)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Pedri (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
- Florian Wirtz (Leverkusen/Liverpool)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Linda Caicedo fue nominada al Trofeo Kopa:
La única colombiana que peleará por algún premio de France Football será Linda Caicedo, quien a sus 20 años, podría convertirse en la primer jugadora en la historia en conseguir el Trofeo Kopa.
Cabe resaltar que este año será la primera vez que se entregue este premio para el fútbol femenino, y además, solo participan menores de 21 años.
Junto a Linda Caicedo, también fueron nominadas Michelle Agyemang (Inglaterra), Wieke Kaptein (Países Bajos), Vicky López (España) y Claudia Martínez (Paraguay).