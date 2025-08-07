Hoy inician los Juegos Mundiales con 47 colombianos a bordo: ¿Cómo ver la competencia?

Foto tomada de la cuenta de Instagram: @fedecascol y @olimpicocol

Más de 110 países y 4.000 atletas - entre ellos, 47 colombianos - participarán en la duodécima edición de los Juegos Mundiales, evento que incluye deportes que no hacen parte de las Olimpiadas.

Este jueves 7 de agosto comenzarán en Chengdu, China, y le contamos cómo puede verlos.

Algunos de los deportes más destacados de los Juegos Mundiales son: Patinaje de velocidad, el baile deportivo, el kickboxing, apnea, entre otros.

Este año, Colombia dirá presente en los Juegos Mundiales con 47 deportistas. Para la inauguración, los abanderados serán la arquera Alejandra Usquiano y el nadador Juan Fernando Ocampo.

Adicionalmente, se destacan figuras como la campeona mundial y atleta olímpica Sara López; el medallista de oro en arquería en los Juegos Mundiales 2022, Daniel Muñoz; la doble campeona del mundo en natación con aletas, Paula Aguirre; y el múltiple campeón panamericano, sudamericano y centroamericano en squash, Miguel Ángel Rodríguez. Todos ellos llevarán la bandera tricolor con orgullo en esta cita global.

Esta edición, la número 12 en la historia del certamen, marcará un nuevo capítulo para el evento. Por tercera vez se celebran en Asia, y Chengdu.

¿Cómo le fue a Colombia en los Juegos Mundiales anteriores?

Los 43 atletas, que estarán acompañados de 15 entrenadores y 6 miembros de staff, ditán presente en 13 deportes, en los que se destacan patinaje, arquería, karate, triatlón y disco volador.

Cabe resaltar que nuestro país sumó 25 podios en la edición anterior de los Juegos Mundiales, producto de 9 medallas de oro, 10 de plata y 6 de bronce.

¿Por dónde ver los Juegos Mundiales 2025?

Algunos eventos de los Juegos Mundiales 2025 se podrán ver gratis por el canal oficial de los Olímpicos, Olympics.com, y para Colombia, también habrá transmisión de Ditu, la app del Canal Caracol.