La violencia vuelve y juega en el FPC: agredido juez de línea en partido de Huila vs Junior

Otro incidente de agresión se vio en el fútbol colombiano en donde se repite la escena.

Juez de línea fue agredido en partido de Huila vs Junior en el fútbol colombiano
agresión juez de línea en Huila vs Junior
Por Evaristo Pérez

La violencia se volvió a hacer presente en el fútbol colombiano y en el partido entre Atlético Huila y Junior, uno de los jueces de línea fue agredido durante el segundo tiempo del compromiso que se debió interrumpir unos instantes por la situación.

El hecho se dio en medio del juego que busca el clasificado a los octavos de final de la Copa Colombia, con el cuadro Tiburón en ventaja parcial 1-0 en el estadio Guillermo Plazas Alcid de la ciudad de Neiva.

Cuando se jugaba el minuto 56, uno de los asistentes arbitrales aquejó una agresión que vino desde la tribuna en donde le arrojaron un objeto que lo impactó en el cuello. En la repetición se observó el golpe que recibió con lo que aparentemente era una moneda arrojada desde el público.

El hombre del equipo arbitral debió recibir asistencia médica, obligando a detener el juego entre Huila y Junior por un par de minutos, mientras que el capitán local, Sebastián Hernández se debió acercar a la tribuna a pedir tranquilidad.

