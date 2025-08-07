Hinchas del Cali habrían sido estafados por una página que suplantó a la institución

A través de un comunicado, Deportivo Cali le mandó un mensaje de alerta a los hinchas sobre una página que está haciéndose pasar por una cuenta oficial del club para estafarlos.
PUBLICIDAD
Le puede interesar: ¿Cuándo estará listo el nuevo estadio de Bogotá y cuándo demolerán el actual Campín?
Según dio a conocer la institución, la página respondaygana.com ya ha estafado a algunos hinchas, así que alertaron para que al momento de hacer alguna compra, se aseguren que sea una cuenta oficial:
“Deportivo Cali informa a su hinchada, medios de comunicación y a la opinión pública en general que: La página respondaygana.com está utilizando de forma indebida la imagen del club para confundir y posiblemente estafar a nuestros seguidores.
Queremos dejar absolutamente claro que respondaygana.com no tiene ningún vínculo ni autorización del Deportivo Cali. Esta página no es oficial y cualquier contenido, concurso o promoción que allí se publique no cuenta con el respaldo de nuestra institución.
Los únicos canales oficiales del Deportivo Cali son:Sitio web: https://deportivocali.com.coPlataforma oficial: https://www.elcaliesdetodos.com
Invitamos a todos nuestros hinchas a estar alerta y a no entregar datos personales ni participar en actividades promovidas por páginas no oficiales".
PUBLICIDAD
Hora y canal para el partido Millonarios vs Deportivo Cali:
El cuadro ‘Azucarero’ tendrá que visitar a Millonarios este viernes 8 de agosto a partir de las 7:30 de la noche en Bogotá.
Sobre este partido, Alberto Gamero confesó que será especial por su reciente paso por Millonarios, pero dejó claro que lo más importante es que Deportivo Cali consiga los tres puntos:
“Así como Millonarios tiene urgencia de los 3 puntos, nosotros también la tenemos. Va a ser un partido lindo. Desde que salí no he vuelto al Campín y va a ser bonito para mí, ojalá que podamos obtener el resultadopara afianzarnos en la tabla”.
Este partido lo podrá ver por la señal de Win Sports+.