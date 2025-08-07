¿Cuándo estará listo el nuevo estadio de Bogotá y cuándo demolerán el actual Campín?

Bajo el marco del cumpleaños de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la construcción de un nuevo estadio para la ciudad, en colaboración con Sencia y el IDRD.

En Publimetro Colombia tuvimos la oportunidad de preguntarle al alcalde, detalles sobre la construcción de este nuevo escenario y él explicó los beneficios que encontraron de desarrollarlo de esta manera.

En principio, se había postulado que la renovación del estadio se hiciera por localidades sin afectar el desarrollo de las actividades, tanto deportivas como extradeportivas. Sin embargo, hubo un cambio de planes.

Según informó el Alcalde de Bogotá, pensando en que se pueda cumplir con los tiempos y no se interrumpa la programación, es mejor construir otro estadio mientras el actual Campín funciona con normalidad.

La fecha de inicio para la construcción de este nuevo escenario sería marzo de 2026 y estaría listo en diciembre de 2027. En ese momento, el actual Campín dejará de operar y será demolido en un período de seis meses.

Adicionalmente, informaron que harán un evento para despedir al actual Nemesio Camacho El Campín y también dijeron que el nombre de Nemesio Camacho seguirá presente en el nuevo escenario:

“Originalmente, se contemplaba que en este predio se hiciera el nuevo estadio gradualmente. Se iba a desmontar las tribunas del costado oriental y se construían las nuevas hasta tener un nuevo estadio, pero eso tenía unas implicaciones complejas al desarrollo.

Ya no va a ser así, este estadio seguirá operando normalmente hasta que esté listo el otro estadio que será en el costado oriental de este polígono. Cuando esté listo ese estadio, se procederá a desmontar este estadio, no va a haber dos estadios operando, va a haber uno solo, pero siempre operando completo y no a media capacidad", fueron las palabras de Galán durante la rueda de prensa.