“Aunque hoy no me siento muy bien”, desde el hospital, Valenciano felicitó al Junior por su cumpleaños

Iván René Valenciano fue hospitalizado en Estados Unidos luego de presentar problemas de salud relacionados con un desbalance de hemoglobina,

El ‘bombardero’, reapareció en redes sociales, confesando que no se siente bien, pero dejando claro que no iba a dejar pasar la oportunidad de felicitar al Junior por su cumpleaños.

Hace aproximadamente tres semanas, Valenciano despertó gran preocupación, pues tuvo que ser internado en El Instituto Oncológico de Esperanza e Innovación, en Glendale, California.

Al respecto, el exfutbolista informó el pasado miércoles 30 de julio que está a la expectativa de los resultados en la hemoglobina en 3: “Agradecezco al Dr. Muhammad Ali Khan, MD y al equipo de The Oncology Institute of Hope & Innovation por la atención y revisión realizada el día de hoy. Nos encontramos a la espera del resultado de la hemoglobina en 3, con la esperanza de contar pronto con respuestas claras para continuar con el plan médico adecuado”.

Y bajo el marco del cumpleaños número 101 del cuadro ‘Tiburón’, Valenciano no pudo dejar pasar la oportunidad de felicitar al equipo de sus amores, donde supo hacer historia: “Aunque hoy no me siento muy bien, no quería dejar pasar la oportunidad de enviar un saludo a toda la hinchada de Junior de Barranquilla. Feliz aniversario 101 a este club que nos ha regalado tantos momentos inolvidables. ¡Gracias por tanto, Junior!”.

¿Qué enfermedad tiene Iván René Valenciano?

Al ‘Bombardero’ todavía no le han podido dar diagnóstico acerca de su enfermedad luego de la descompensación que lo llevó a ser internado en un hospital de Estados Unidos.

Los informes de su salud han descartado que tenga cáncer, pero tampoco han logrado establecer con certeza la enfermedad que lo está aquejando.

Por ahora, Valenciano sigue en el hospital y en constantes exámenes para determinar cuál debe ser el tratamiento a seguir.