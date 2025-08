“No tengo por qué temer”, Alberto Gamero ya piensa en su reencuentro con hinchas de Millonarios

El próximo viernes 8 de agosto, Alberto Gamero regresará al Estadio Nemesio Camacho El Campín, pero ahora para enfrentar a Millonarios, el equipo donde supo ser campeón en tres ocasiones.

Por eso, ‘Tito’ dejó claro que no tiene ningún inconveniente de reencontrarse con los hinchas de Millonarios, pese a que la relación en sus últimos días como técnico ‘Embajador’, no fue la mejor.

Alberto Gamero recordó la última vez que pisó el estadio bogotano y dijo que no ha regresado desde que dejó de ser el entrenador de Millonarios, así que lo considera un partido especial, aunque tiene claro que lo más importante para él es que Deportivo Cali gane:

“Así como Millonarios tiene urgencia de los 3 puntos, nosotros también la tenemos. Va a ser un partido lindo. Desde que salí no he vuelto al Campín y va a ser bonito para mí, ojalá que podamos obtener el resultado para afianzarnos en la tabla”.

Al técnico también le preguntaron sobre el trato que espera recibir de los hinchas de Millonarios, y aunque él denunció mucho maltrato en el último año de su ciclo en Bogotá, confía en que el legado que dejó, sea suficiente para que los hinchas así se lo reconozcan:

“La verdad no sé cómo me irá a recibir la gente, pero lo que si tengo seguro y claro es que hice cosas buenas allá, entonces no tengo por qué temer de entrar nuevamente a El Campín. Así como se dejaron de hacer cosas, también se hicieron varias buenas y voy a entrar con la mentalidad de que quiero hacer un buen partido con Cali y ganar los tres puntos, no porque sea Millonarios, sino porque esa es a mentalidad que tendré con cualquier equipo que se enfrente a mí”.