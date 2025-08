Daniel Mantilla no se puso con rodeos para explicar por qué no le fue bien en Millonarios

Daniel Mantilla y Andrés Llinás en Millonarios vs Llaneros

Daniel Mantilla fue uno de los fichajes importantes que logró Llaneros de cara a este segundo semestre del año, y en la cancha así lo ha demostrado, pues se ha reportado con un gol y una asistencia que han contribuido en el gran inicio de su equipo.

El futbolista de 28 años, quien ha brillado bajo las órdenes del técnico José Luis García, explicó por qué no logró hacer lo mismo en Millonarios.

Mantilla habló con ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde contó cómo vivió su año en Millonarios y por qué pasó de ser titular a no tener muchas oportunidades para jugar.

Según Daniel Andrés, no pudo alcanzar su mejor nivel con el cuadro ‘Embajador’, y adicionalmente, sus compañeros tenían mejor presente que él, entonces lo asumió y siguió trabajando con humildad:

“Fue un año importante para mí, una experiencia donde no llegué a ese nivel o regularidad que se debe tener en equipos tan importantes. Empecé jugando con el profe David (González), pero debemos tener una regularidad. Mis compañeros venían haciendo un gran trabajo, los jóvenes empezaron a sumar minutos y victorias, la competencia interna estaba cada vez mayor y el profe se decidía por los muchachos. Sabía que yo tenía que subir mi nivel para estar en la nómina principal y al final no pude tener la continuidad que me hubiese gustado tener”.

De esta manera, su llegada a Llaneros le ha permitido encontrar más confianza e intentar reencontrarse con su mejor versión:

“He venido con la ilusión y las ganas de poder sumar acá en el equipo, de tener esa confianza para ser importante en Llaneros y se me da la oportunidad de aportar en estos partidos desde el banco. Estoy feliz de sumar con mi trabajo y esperamos seguir trabajando”.