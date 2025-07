Daniel Ruiz de Millonarios celebró su cumpleaños con fiesta al estilo casino tras perder con Equidad

Tras la partida de varias de sus figuras como Álvaro Montero, Radamel Falcao García y Daniel Cataño; Millonarios inició su participación en la Liga BetPlay 2025 - 2, con una derrota frente a Equidad, en la que el mediocampista Daniel Ruiz falló un penalti. Justamente este futbolista celebró un nuevo año de vida con una fiesta al estilo casino. Aquí las fotografías y el amoroso mensaje que le dejó su pareja y madre de sus hijas.

PUBLICIDAD

El pasado miércoles 23 de julio el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, fue testigo de un inicio de temporada para el olvido para los dirigidos por David González, quienes perdieron por la mínima contra los ‘aseguradores’, a pesar de que los de ‘verde’ estaban jugando con 10 futbolistas desde el 45′ del primer tiempo tras la expulsión Daniel Rodas.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢>>> En Millonarios no se aguantan ni al departamento de comunicaciones por insólitos errores

Millonarios 2025-II

Tras perder los tres puntos, ‘Dani Boy’ aprovechó para recuperarse y pensar en lo que será el próximo partido y seguir resaltando en la cancha, y más con el peso de portar la casaca número ‘10′ del ‘embajador’; número que en los últimos años han llevado otros cracks como ‘El Chicho Arango’, Santiago Montoya y Jonathan Estrada.

Dentro de las cosas que hizo el ex Fortaleza, resalta su fiesta de cumpleaños en las que estuvieron sus familiares, amigos y por supuesto a quien llama su ‘reina’, su pareja y madre de sus ‘retoños’, Carolina Rodríguez; quien se encargó de la decoración estilo casino y que ‘Dani’ pudiese celebrar con los suyos antes de entrar en concentración para el partido contra Llaneros del próximo lunes 28 de julio, ya que, cabe acotar, Ruiz dará su vuelta al sol el próximo 30.

“Oficialmente, no los has cumplido, pero yo te celebro todos los días y no cambiaría verte sonreír cada momento por nada en el mundo, te amo con el alma, te mereces todo el amor, la atención y la importancia, te lo mereces todo, gracias por darnos luz y vida a los que te rodeamos”, fueron las palabras de Rodríguez a su amor.

Daniel Ruiz| Instagram