David González se lavó las manos pese a la molestia de los hinchas de Millonarios; aseguró que será campeón

Millonarios no tuvo el arranque esperado en su estreno por el segundo semestre de la Liga BetPlay. Tras no haber disputado sus dos primeras fechas debido a la indisponibilidad del estadio metropolitano de Techo, el conjunto albiazul finalmente debutó con una derrota que generó preocupación entre sus hinchas, quienes cuestionan el nivel actual del equipo.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Hinchas de Millonarios gritaron “Fuera Serpa” tras la derrota contra Equidad

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico David González fue claro y afirmó que aunque muchos señalan que el problema pueden ser los refuerzos, aun puedan llegar, su objetivo es conquistar el título.

“El objetivo es ser campeones, no hay otro camino. Pase lo que pase y venga quien venga, vamos a luchar por eso. Estoy satisfecho con los jugadores que han llegado, aunque es cierto que hubo opciones que no se concretaron. Aun así, confío plenamente en el grupo humano que tenemos”, afirmó el estratega antioqueño.

El DT también se refirió a las dificultades para obtener la victoria, haciendo énfasis en la falta de eficacia en el último tercio de la cancha, que aunque hubo oportunidades de gol no lo convirtieron.

“He aprendido que no hay goles de otro partido. Si no concretamos las opciones claras que generamos, es muy difícil. Y eso fue lo que nos pasó: La Equidad, que no nos generó mayor peligro, se encerró después de marcar y terminó llevándose el triunfo. Nos quedamos sin respuesta”, concluyó el DT.

Un debut gris para Millonarios, que ahora debe corregir rápidamente si quiere recuperar terreno y calmar las tensiones que ya se sienten entre la hinchada y el cuerpo técnico.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó en la salida del partido de Equidad vs. Millonarios?

La tensión estalló tras el pitazo final. Un grupo numeroso de aficionados se tomó las graderías del estadio para protestar enérgicamente contra la dirigencia. Entre gritos de “¡Fuera Serpa!” y dirigidos a Gustavo Serpa, presidente de la institución, los seguidores albiazules expresaron su molestia ante la falta de resultados, la salida de figuras clave y lo que consideran una desconexión total entre el club y su hinchada.

El clima es tenso y el panorama para el segundo semestre luce preocupante. Millonarios no solo debe encontrar el camino en lo futbolístico, sino también recuperar la confianza de una afición que hoy se siente traicionada. La pelota sigue rodando, pero el ruido en las tribunas no cesa.