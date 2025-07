“Estamos hablando”, Marlos Moreno revivió su posible regreso a Atlético Nacional

Marlos Moreno, una de las figuras en el título de Copa Libertadores de Atlético Nacional en el año 2026, dejó claro que sueña con volver al equipo y una vez más ilusionó a los hinchas que añoran su regreso, incluso reveló que está en conversaciones con los directivos, pero que es cauto porque evita ilusionarse él mismo.

El extremo de 28 años, que viene de actuar en la segunda división del fútbol de España con el Tenerife, quedó como agente libre y ahora está enfocado en continuar su carrera en un lugar en donde sea feliz.

Este jueves 24 de julio estuvo en el programa matutino de Win Sports en donde abrió la puerta a un regreso al Verdolaga, señalando que “Estamos en eso. Estamos ahí hablando, existe una posibilidad. No quiero ilusionar a nadie ni quiero ilusionarme tampoco porque yo también quiero volver, pero estamos en el aire, pero ojalá se dé esa situación”.

“Estoy tranquilo, buscando la mejor opción para mí. Un proyecto deportivo, pensando de cara a la posibilidad de ir al Mundial porque la Selección se va a clasificar y ser feliz. Participar, jugar y ser importante en un equipo. Eso es lo primordial”, agregó.

Además de estos puntos, en una entrevista previa había dicho que este Nacional: “Es un equipo muy competitivo, con buenos jugadores como Edwin Cardona, Matheus Uribe, Marino (Hinestroza), David Ospina, Tesillo (William) que anda en un buen momento. Tienen un equipo grande para ganar y competir al máximo nivel. Creo que está para grandes cosas y lo que vi de funcionamiento me encantó”.

Allí también señaló que “Me buscaron de varios clubes de acá de Colombia de los que no voy a decir los nombres por respeto, pero en estos momentos, no me veo en otro equipo del país que no sea Atlético Nacional”.

A sus 28 años, Marlos Moreno sueña con volver a Atlético Nacional, luego de trasegar por varios equipos del mundo como Deportivo La Coruña (España), Girona (España), Flamengo (Brasil), Santos Laguna (México), Portimonense (Portugal), Lommel Sportkring (Bélgica), KV Kortrijk (Bélgica), Troyes (Francia), Konyaspor (Turquía) y Tenerife (España).