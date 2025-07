Marlos Moreno dejó confundidos a los hinchas de Atlético Nacional con sus declaraciones

Marlos Moreno, una de las figuras en el título de Copa Libertadores de Atlético Nacional en el año 2026, dejó claro que sueña con volver al equipo e ilusionó a los hinchas que añoran su regreso, sin embargo, los dejó confundidos al señalar que en el momento es compleja la situación porque no lo han buscado del club antioqueño y la prioridad está en el exterior. Como quien dice, sí, pero no.

El extremo de 28 años, que viene de actuar en la segunda división del fútbol de España, quedó como agente libre y ahora está enfocado en continuar su carrera. En una entrevista concedida este lunes 21 de julio en el espacio Clásico Paisa que el jugador habló de su presente y de la felicidad que le daría regresar al equipo con el que se dio a conocer en el fútbol profesional.

De hecho, este fin de semana se lo vio en el estadio Atanasio Girardot acompañando al cuadro Verdolaga y sobre esto expresó: “Muchos sentimientos encontrados. Hace mucho no venía a ver al más grande de Colombia”.

Sobre su presente, dejó saber que en el momento no tiene representante porque ha tenido inconvenientes en el pasado y está pensando en lo mejor para su futuro. Acerca de algún contacto con directivos de Atlético Nacional, fue sincero y señaló: “De momento, no. A mí me han llegado un poco de mensajes, pero no he tenido contactos con los directivos del equipo en donde me crie y me gocé”.

Además, soltó que “sería muy bonito volver. En estos momentos estos buscando un sitio en donde yo crea ser feliz. Que me aporte esa felicidad. En Atlético Nacional voy a estar muy feliz, de eso no tengo dudas. Voy a estar con mi familia, con mis hijos, con mis amigos”.

“Sin embargo, me llegan ofertas de Europa y debo tomar una buena decisión. Me buscaron de Portugal y ya estuve allá. Solo quiero estar seguro”, añadió.

Sobre cómo se vería en este Nacional, señaló: “Es un equipo muy competitivo, con buenos jugadores como Edwin Cardona, Matheus Uribe, Marino (Hinestroza), David Ospina, Tesillo (William) que anda en un buen momento. Tienen un equipo grande para ganar y competir al máximo nivel. Creo que está para grandes cosas y lo que vi de funcionamiento me encantó”.

Algo que dejó claro es que “Me buscaron de varios clubes de acá de Colombia de los que no voy a decir los nombres por respeto, pero en estos momentos, no me veo en otro equipo del país que no sea Atlético Nacional”.

Al ser cuestionado sobre su prioridad entre el fútbol colombiano o el exterior, dejó claro que pronto van a tener noticias, pero que “la prioridad está afuera. Hay algo por Portugal”.

Pese a su gran deseo de jugar nuevamente en Atlético Nacional, Marlos Moreno dejó claro que lo sueña, pero en el momento es complejo por ofertas en el fútbol de Europa que están cerca de hacerse realidad.