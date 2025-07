Keylor Navas fue fichado por Pumas de Efraín Juárez y su anterior equipo lo llenó de vainazos

El portero costarricense Keylor Navas, uno de los de mayor reconocimiento en el continente y con gran fama en todo el mundo, en especial por su paso por Real Madrid, fue fichado por Pumas de México, equipo dirigido por Efraín Juárez (que estuvo en Colombia con Atlético Nacional), y su anterior club, Newell’s Old Boys, lejos de dejarle un agradecimiento, le lanzó unos cuantos peros en su anuncio de despedida.

Mediante un comunicado oficial, el conjunto argentino señaló que la operación entre clubes les va a dejar dos millones de dólares de ganancias, sin embargo, manifestó que la decisión de salir del jugador es por “la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables”.

Además, añadió que antes que cualquier otra cosa, en el equipo deben primar “la unidad, esfuerzo y pertenencia”.

El comunicado completo señala lo siguiente: “El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México.

Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables.

Creemos firmemente que para alcanzar nuestros objetivos deportivos y humanos, es indispensable que cada integrante camine en la misma dirección, priorizando siempre lo grupal por sobre lo individual.

Nuestro camino es claro: unidad, esfuerzo y pertenencia. Bajo esos valores seguiremos trabajando día a día para honrar la camiseta y el sentimiento de nuestra gente.

El acuerdo le representará el Club Atlético Newell’s Old Boys una compensación económica por valor de u$s 1.900.000, más u$s 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los u$s 2.000.000”.

Pese a las indirectas desde Newell’s Old Boys, ahora Keylor Navas se prepara para un nuevo reto en su carrera, una cargada de títulos y en la que ha sabido quedar campeón de Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, Liga de España y Liga de Francia, entre otras; algo que espera revalidad en Pumas de la mano de Efraín Juárez.