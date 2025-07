Iván René Valenciano está hospitalizado fuera del país por crítica situación

Iván René Valenciano, conocido como “El Bombardero” o “El Gordito de Oro”, es un ícono del fútbol colombiano. Nacido en Barranquilla en 1972, se destacó como delantero del Junior de Barranquilla, donde se convirtió en su máximo goleador histórico y ganó seis veces la Bota de Oro de la liga, acumulando un total de 158 goles con el club.

Con la selección Colombia participó en el Mundial de 1994, la Copa América de 1991 y los Juegos Olímpicos de 1992, marcando 13 goles en 29 partidos. Tras un breve paso por Europa con Atalanta y por México (Veracruz, Morelia), su carrera fue una sucesión de regresos a Colombia y altibajos, incluyendo reconocidos problemas personales con peso, alcohol y disciplina. Se retiró en 2009 tras jugar en Alianza Petrolera, celebrando un emotivo partido de despedida donde anotó dos goles.

Desde 2023 Valenciano reside en Estados Unidos, donde fundó en Miami la academia de fútbol Goal Oriented Training FC.

¿Por qué está hospitalizado Iván René Valenciano?

Varios periodistas deportivos informaron que, Iván René Valenciano exfutbolista de 53 años, está hospitalizado en Miami este 16 de julio, pues llegó con algunos malestares y la hemoglobina muy baja. Hasta el momento se sabe que están le practicando todos los exámenes pertinentes.

Adicional a esto, “El Bombardero” posteó una fotografía en sus redes sociales, en la que se le ve en una camilla del hospital y la que acompañó con una concisa descripción: “Sin salud no somos nada”.

Iván René Valenciano habló sobre los problemas que tiene con el alcohol

En una de las tantas entrevistas que ha realizado, Valenciano confirmó para Blu Radio los graves problemas que tiene con las sustancias alcohólicas debido a que no las puede controlar: “el hecho que yo estuve seis años sobrio, no significa que haya dejado de ser alcohólico, voy a seguir siendo alcohólico toda la vida hasta que me muera” afirmó el reconocido futbolista.

“El alcohólico, y con todo respeto, nunca deja de ser alcohólico”, para aquel momento, dijo que nunca dejó de ser alcohólico, que solo dejó de tomar cinco años, pero que ahora maneja el tema con una ayuda que él llama “padrino”, una persona que lo ayuda en momentos de crisis.