“Soy alcohólico” Iván René Valenciano habló sobre los problemas que tiene con el alcohol

Iván René Valenciano Pérez nació en Barranquilla, 18 de marzo de 1972 es un exfutbolista y comentarista deportivo colombiano. Después de Sergio Galván es el segundo máximo anotador en toda la historia del Fútbol Profesional Colombiano con 217 goles, y el máximo del Junior con 158 goles.

De hecho, aparte de ser un gran futbolista el jugador se ha visto en vuelto en diferentes polémicas por los excesos y adiciones que ha llevado en toda su vida. La más reciente y que causó conmoción a nivel nacional fue la del 31 de octubre en donde fue arrestado en los Estados Unidos por conducir bajo los efectos del alcohol, noticia que generó preocupación en los amigos, excompañeros y fanáticos del exdelantero.

Ahora bien, en una reciente entrevista que concedió Iván René Valenciano a un reconocido medio colombiano, confirmó los graves problemas que tiene con las sustancias alcohólicas debido a que no las puede controlar : “el hecho que yo estuve seis años sobrio, no significa que haya dejado de ser alcohólico, voy a seguir siendo alcohólico toda la vida hasta que me muera” afirmó el reconocido futbolista.

[ “Vuela alto y descansa en paz Macaca”: Sebastián Caicedo dedicó sentido mensaje a su padre tras su fallecimiento ]

“Vamos a aclarar, porque cuando uno hace las cosas bien, no trasciende absolutamente nada, pero cuando pasa algún percance como este, llega mucha gente y hace comentarios sin saber qué es lo que pasa. Soy una persona que no me gusta aclarar, pero sí quiero hacer una declaración sobre la situación que he pasado”, aseguró en diálogo con Blu Radio el deportista, quien reside hace más de cinco años en Estados Unidos.

“El alcohólico, y con todo respeto, nunca deja de ser alcohólico”, en ese sentido, dijo que nunca dejó de ser alcohólico, que solo dejó de tomar cinco años, pero que ahora maneja el tema con una ayuda que él llama “padrino”, una persona que lo ayuda en momentos de crisis.

A continuación, Ricardo Orrego le preguntó a Iván René si era la primera vez que tomaba tras cinco años sobrio, a lo que dijo: “Sí”. Además, aclaró que, viendo las consecuencias que trajo, entiende que no se puede volver a repetir.

[ ¿Porqué el ELN secuestró al papá de Luis Díaz? Expertos en Conflicto y Paz responden ]