“No cuadraba el billete”, Carlos Antonio Vélez reafirmó el motivo de salida de Falcao de Millonarios

Carlos Antonio Vélez hizo un llamado a la cautela a los equipos del fútbol colombiano para que en este periodo de fichajes contraten de manera prudente y se sinceren con el dinero que pueden gastar, poniendo de ejemplo el incumplimiento de América con Juan Fernando Quintero y de paso señalando que esa fue la principal razón de la salida de Falcao de Millonarios, porque le rebajaron el sueldo en la oferta de renovación.

Sobre esto ya había hecho eco otro periodista, Paulo César Cortés, que añadió motivos económicos a la situación, sentenciando que: “Para mí la gran causa es un tema económico, por lo que yo he podido saber, que no es oficial y seguramente dirán que no porque generalmente estas cosas las mienten, es que le ofrecieron una cifra inferior a la que se ganaba. Muy inferior”.

Esto mismo fue reforzado ahora por Carlos Antonio Vélez que en sus redes publicó: “En plena etapa de “refuerzos” y demás es muy importante q los equipos sinceren sus platas y no contraten lo q no pueden pagar… miren lo de @juanferquinte10 como ejemplo… en ese orden de cosas @MillosFCoficial fue cauto, y es la verdadera razón por la q FALCAO no se quedó, y es que le bajó la oferta de renovación. ¡No cuadraba el billete! El que no tiene para lujitos mejor NO..!”.

Incluso, en el comunicado en el que Millonarios anunció de la salida de Falcao García, el equipo bogotano señaló que el jugador “ha decidido no continuar siendo jugador del club”.

En medio de su llamado a la prudencia para que los clubes negocien de manera razonable, Carlos Antonio Vélez terminó reforzando la versión de que el principal motivo de la salida de Falcao de Millonarios pasó por lo económico.