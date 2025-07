“Estas cosas las mienten”, periodista de ESPN dio otro motivo por el que se habría ido Falcao de Millonarios

gol fallado Falcao en Millonarios vs Santa Fe

Han pasado unos cuantos días desde que se oficializó la salida de Radamel Falcao García de Millonarios y todavía sigue generando eco el tema, incluso, se han tejido nuevas versiones acerca de su salida, una de ellas la soltó el periodista de ESPN, Paulo César Cortés, que añadió motivos económicos a la situación.

Fue en otro espacio, en el programa El Parche del Fútbol de la emisora Alerta Bogotá, en donde el comunicador soltó que una cuestión económica terminó sentenciando todo, de acuerdo con lo que él averiguó, dejando claro que eso no lo van a reconocer porque “Estas cosas las mienten”.

En medio del espacio radial, Cortés soltó: “Para mí la gran causa es un tema económico, por lo que yo he podido saber, que no es oficial y seguramente dirán que no porque generalmente estas cosas las mienten, es que le ofrecieron una cifra inferior a la que se ganaba. Muy inferior”.

Allí se armó un pequeño debate al respecto en donde incluso pusieron unas publicaciones al respecto y leyeron el comunicado de Millonarios en el que se señala que fue el jugador el que no quiso continuar.

En su momento, el cuadro Embajador dejó un comunicado oficial, explicando que fue Falcao quien “ha decidido no continuar siendo jugador del club”.

Anuncio de Millonarios de la salida de Falcao García

“Millonarios FC informa que Radamel Falcao García ha decidido no continuar siendo jugador del club. La ilusión de todos y el sueño del “Tigre” se cumplió. Gracias Radamel por vestir nuestros colores y por entregar todo por nuestro escudo. Gracias por permitir que nuestra historia tenga otro capítulo de gloria en donde la leyenda más grande del fútbol colombiano fue parte de nuestra institución. ¡Radamel “El Tigre” Falcao fue, es y seguirá siendo nuestro Embajador!”, comunicó el equipo Albiazul el día que se reveló la noticia.

Ahora, Paulo César Cortés deja en el aire otra teoría y es que todo habría pasado por la parte económica en donde Falcao no habría aceptado rebajar su salario para seguir en Millonarios.