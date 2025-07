“La deuda es altísima”, Carlos Antonio Vélez reveló cuánto le ha pagado América a ‘JuanFer’ Quintero

Juan Fernando Quintero en América de Cali vs Huracán

Juan Fernando Quintero tiene adelantadas las negociaciones para volver a jugar en River Plate, según mencionan periodistas especializados en el tema de fichajes y varios medios en Argentina, algo de lo que hizo eco Carlos Antonio Vélez que terminó revelando el dinero que le ha pagado América de Cali al jugador y por el motivo de la alta deuda el cuadro ‘Escarlata’ no tendría opciones de mediar en la negociación.

Mucho se ha hablado, incluso de boca del propio jugador, de la deuda que le tiene el equipo vallecaucano, razón que derivó en su inminente salida, sobre lo que el analista señaló que “Con el jugador hay acuerdo. Él viaja la próxima semana para integrarse al plantel de River”.

Luego pasó a aclarar: “¿Cómo es el asunto con América?: dicen algunos que hablan con la interna de América que con ellos no han hablado nada. Perdón, pero ¿con qué cara América puede trabar esa negociación? Le debe casi todo. Mire, yo sé, y de pronto cometo una infidencia, que solo le pagaron 300 mil dólares. La deuda es altísima”.

“¿Entonces?, le van a pagar la deuda a JuanFer para que River negocie con ellos o lo lógico es que crucen cuentas. ‘No le debo nada a JuanFer y River ya verá qué arregla con JuanFer de esa plata’ y creo que esa va a ser la vía. Por lo tanto, el arreglo es muy fácil entre club y club”, explicó.

El tema lo cerró sentenciando que “Si no estuviera en mora América con el jugador, entraba en la operación, pero con esa deuda gigantesca, que asegura JuanFer le tiene el equipo, y le creo, entonces ¿con qué cara va a salir América a decir que con ellos no han hablado? Claro que van a hablar y lo van a hacer desde la deuda que tienen con el jugador. Si uno está en mora, está muerto y en ese sentido, América perdió la pelea. Salvo que le pague todo y se ponga a negociar con River. No creo que le vaya a pagar ahora la plata que le debe que es mucha. Eso está casi hecho”.

En conclusión, solo 300 mil dólares es el dinero que América de Cali le ha abonado a Juan Fernando Quintero, de un contrato que se estima en una cifra muy superior, esto según lo que reveló Carlos Antonio Vélez que dio a entender que el propio jugador le contó la situación.