“Mientras estuvo en Millonarios, Nacional y Santa Fe le salieron campeones”, Vélez sobre salida de Falcao

Carlos Antonio Vélez se volvió a referir a la salida de Radamel Falcao García de Millonarios y una vez más pidió que no se escuden en él para argumentar su paso al costado, también, arrancó catalogando de afrenta para la hinchada que mientras el jugador estuvo en el cuadro Albiazul, los principales rivales: Nacional y Santa Fe, fueron los campeones.

Hay que recordar que el periodista, también, que el periodista tuvo un intercambio de mensajes con Lorelei Tarón, esposa del jugador, que se quejó de sus palabras hacia él, tras quedar eliminado en los cuadrangulares y muchos señalaron que esas posturas de la prensa habrían reforzado el deseo de irse.

Ahora, en su programa matutino, ‘Planeta Fútbol’, volvió a tocar el tema, señalando: “En Colombia tienen el vicio de echarle la culpa a otros. No entiendo por qué uno tiene que dar explicaciones de cosas que se explican solas”, comenzó manifestando.

“La salida de Falcao se explica sola, cómo se explica, que mientras él estuvo en Millonarios, los rivales de Millonarios: Nacional y Santa Fe salieron campeones. Esa es una afrenta para Millonarios y la hinchada se siente humillada, pero por supuesto. Claro que la responsabilidad no es de Falcao, es de él y del equipo. Pero como él es el que es noticia: las razones de su salida es que los resultados deportivos no fueron buenos”.

“Llega un momento en el que no se puede más. Pero me parece aberrante pensar que las razones de la salida de Falcao de Millonarios pasan porque se le criticó (…) se sabía que todos los rivales lo iban a mirar de reojo. Todos los otros 19 equipos y eso es normal”, añadió.

“Adicional, si en lo deportivo no sale bien, se le iba a hacer el juicio deportivo. Además, después de su desaguisado de echarle la culpa a los árbitros y al VAR, esa no es una manera decente de justificar una derrota, pero el entorno los lleva a hacer que se salga de madre”, sentenció.

Previamente, en sus redes sociales, el analista había señalado: “No me pongan de disculpa! La mediocridad de siempre, no asumir las culpas y tirarle la pelota a un tercero… qué pobreza mental! Pregunta… y si se molestan tanto por la crítica periodística, justa sin duda, por qué siguieron trabajando con los mismos patrones q los señalaron cuando los eliminaron el año pasado? Pildorita para la memoria…”.

Mensaje de despedida de Falcao a Millonarios

“Los sueños se cumplen y logre cumplir el mío, el sueño que tuve de niño se materializo y pude vestir estos colores. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por su apoyo, su respaldo y por estar ahí cada fecha. Mientras pude deje la vida, el alma y corazón en cada partido, cada jugada, cada minuto... Y eso es lo que me llevo, también me llevo cada palabra de aliento, cada cántico de la tribuna y estos colores tatuados en mi alma. @millosfcoficial, directivos, cuerpo técnico, compañeros, hinchada y a todos los que hacen su trabajo silencioso en el club, gracias por tanto... Pueden estar seguros que siempre habrá un vínculo que nos une, desde la posición que sea, siempre tendré un lazo con el Club y con la hinchada. Vamos todos juntos...Y no lo olviden... SIEMPRE, SIEMPRE Millonarios!“, escribió Radamel Falcao García.