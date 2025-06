¿Se le apagó la mecha? Juanfer Quintero tomó drástica decisión con América de Cali que lo aleja del club

Juan Fernando Quintero sigue teniendo en vilo a la hinchada de América de Cali, pues aunque habría dado pistas de su estancia en el equipo, tras la salida de Duván Vergara, habría dado pistas de que no estará en el segundo semestre del 2025 y desde ya los hinchas del cuadro ‘Escarlata’ lo lamentan.

La relación entre Juan Fernando Quintero y el América de Cali parece estar en un punto crítico, lo que ha generado gran revuelo entre los hinchas. En redes sociales, los seguidores del equipo notaron que el jugador dejó de seguir al club, una acción que muchos interpretan como una clara señal de su inminente salida. Esta situación ha llevado a la afición a especular que la llegada de Duván Vergara al equipo ha resultado más en pérdidas que en ganancias.

Hasta el momento, ni el mediocampista ni la directiva del América han ofrecido una versión oficial sobre estos acontecimientos, aunque desde el Junior de Barranquilla ya han afirmado estar interesados en el jugador.

¿Qué pasó con la supuesta estafa de la que fue víctima el América de Cali?

Aunque en el mensaje Juanfer declara que definitivamente no hubo estafa, sí da indicios de que su relación con América de Cali no va tan bien y que los supuestos rumores de una ruptura en su vínculo con Tulio y la presidencia podrían ser ciertos: “No busco aceptación de nadie, soy ganador desde niño. Cada 6 meses analizo mi situación porque me gusta competir y ganar. No soy víctima de ninguna estafa y tampoco me aprovecho de eso”.

Además, el mediocampista habría dado pistas de su futuro en el cuadro Escarlata y las posibilidades de su estancia en Cali: “Si algo hemos hecho por América es ponerlo en plano internacional, que todo el mundo vuelva a ver este gigante de América. Tenemos una oportunidad grande este segundo semestre y quizás si las partes no están en esa línea va a ser difícil. Quiero terminar agradeciéndole al profe Polilla y su cuerpo técnico”.