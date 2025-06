“No me voy a prestar para manoseos”: Polilla reveló que una de las razones de su salida del América de Cali es Tulio

América de Cali tras su eliminación de los cuadrangulares pasará por la despedida de gran parte del equipo, una de las más comentadas es la del director técnico Jorge Polilla Da Silva, considerado ídolo de la institución, pero que no ha agradado mucho por su desempeño en el equipo. Polilla anunció que su último partido fue contra Independiente Medellín en el Pascual Guerrero, en la rueda de prensa luego del partido dio polémicas declaraciones que dan pistas de su relación con Tulio.

En la tarde del 19 de junio, se revelaron algunos problemas internos en el cuadro vallecaucano. Tulio Gómez el máximo accionista de América de Cali habría dado algunas pistas de su disgusto con Polilla y tras el empate contra Medellín, el director técnico dio más luces sobre su relación con el accionista y la que sería una de las razones de su adiós.

“El dueño es quien en últimas toma las decisiones. Con Marcela siempre hubo mucho respeto, yo vengo a ayudar a que el club siga creciendo. Yo me voy muy satisfecho, pero fue muy importante lo que le aporté a la institución”, afirmo el ídolo del cuadro ‘escarlata’.

Además, habló de su relación con el presidente y las razones por las que decidió despedirse del cuadro: "Yo con Tulio no tuve contacto, él nunca va al club, él hizo una declaración, hace muy poquito, tiene todo el derecho porque es el dueño, pero creo que no me merecía en ese momento esas palabras de él. No me voy a prestar para manoseos, pero tomé la decisión de irme antes porque no encontré un ambiente acorde para quedarme”.

¿Quién sería el nuevo DT del América?

Por el momento, el cuadro ‘escarlata’ no tiene claridad de su futuro deportivo, pero lo cierto es que el nuevo DT debe llegar pronto porque en unos días inicia la siguiente fase de Copa Sudamericana.