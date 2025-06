“No vuelvo a jugar en Colombia”, Radamel Falcao estalló contra la Dimayor y los arbitrajes por desfavorecer a Millonarios

Millonarios acaba de tener uno de los fracasos más grandes en el tiempo reciente tras perder contra Independiente Santa Fe en condición de local y quedarse sin acceder a la final del rentado nacional. Con esto, parece que los hinchas llegaron al límite de fracasos que el equipo podía llegar a obtener, pues, por la forma, el rival y la ventaja con que contaba el albiazul, la mayoría ya lo ubicaban como el rival a vencer para el Deportivo Independiente Medellín.

Pese a todo esto, el plantel mostró su peor cara en el juego más importante del semestre, viéndose reducido a su mínima expresión y dejando un sinsabor en los hinchas y jugadores, entre ellos, el tigre Falcao, quien se salió de casillas por completo en la rueda de prensa por culpa de los arbitrajes que, según él, han desfavorecido al equipo en todo el torneo, además de hacerse un complot mediático para desprestigiar al equipo:

“No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro... Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre, en todo el torneo, así me den 540 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero siempre ante la duda era en contra nuestro. Que se jodan los de VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y uno a Giordana. Nos robaron, todo el torneo, ante la duda, en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo... Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, no vuelvo a jugar nunca en Colombia”.

Con estas certeras palabras del tigre, ya es casi un hecho su salida de la institución, no sin antes recibir una sanción ejemplar por parte del ente regulador del Fútbol Profesional Colombiano, tal y como ha sucedido con cada futbolista que se queja públicamente de los árbitros en nuestro país.