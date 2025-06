Falcao podría recibir esta dura sanción de la Dimayor por arremeter contra el VAR tras la derrota de Millonarios

Tras la derrota de Millonarios frente a Santa Fe , por la última fecha de cuadrangulares por la Liga BetPlay 2025 - 1, que dejó al equipo ‘embajador’ sin un cupo en la final; se presentaron varias situaciones polémicas, dentro de ellas unas polémicas declaraciones de Radamel Falcao García, las cuales le traerán duras sanciones. Acá le contamos las posibles fechas que tendría que pagar el ‘Tigre’ por sus palabras.

Tras el fin del ‘cotejo’ que ganaron los ‘leones’ por 2-1 con tantos de Hugo Rodallega y Ewil Murillo, Falcao y el director técnico de los embajadores, fueron los encargados de estar en la rueda de prensa, en las que dieron ‘pulla’ hasta para regalar, especialmente el portador de la casaca #9, quien se fue en contra del cuerpo arbitral en cabeza de Andrés Rojas.

“No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro... Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre, en todo el torneo, así me den 540 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero siempre ante la duda era en contra nuestro. Que se jodan los de VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y uno a Giordana. Nos robaron, todo el torneo, ante la duda, en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo... Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, no vuelvo a jugar nunca en Colombia”, manifestó García.

Este comportamiento le podría acarrear varias fechas sin entrar a las canchas y se estipula que pueden llegar a ser cinco; todo esto basado en el Código Disciplinario único de la Federación Colombiana de Fútbol, más específicamente el cuarto numeral del artículo 72; en el que se aboga por las afectaciones que pueden llegar a generar este tipo de declaraciones emitidas en cualquier medio de comunicación.