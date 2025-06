“Esas figuritas nos provocan”, Hugo Rodallega por jugada de Alfredo Morelos en Santa Fe - Nacional

Más allá del enorme susto que dio Andrés Román en el estadio El Campín, en ese mismo partido se dio una curiosa situación en donde Alfredo Morelos fue amonestado por una amague que molestó a sus rivales que armaron la gresca y sobre esto se refirió Hugo Rodallega, al final del juego, señalando que a él le molestan esas figuritas.

Sobre el final del primer tiempo del juego entre Santa Fe y Nacional, por la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, se dio la acción que sorprendió a más de uno.

El jugador del cuadro antioqueño recibió un pase cerca de la línea lateral, en donde decidió derrochar un poco de picante, dio un salto antes de parar el balón y le pasó el pie por encima, pero esto dejó molestos a sus rivales.

De inmediato, los jugadores de Santa Fe, en cabeza de Hugo Rodallega, se le fueron encima a Alfredo Morelos y se armó una pequeña gresca con futbolistas de ambos equipos. El árbitro resolvió todo amonestando al atacante que lanzó la gambeta.

Hugo Rodallega sobre su reacción por jugada de Alfredo Morelos

Al final del juego, en la zona mixta, el atacante de Santa Fe señaló: “A mí lo que me molesta. Yo le dije, nosotros fuimos a Medellín, ganamos y en ningún momento nos estamos burlando de ellos”.

“No me gusta cuando un jugador de fútbol va ganando y hace uso de eso para hacer figuritas. Eso no sirve. Yo le dije, seguí haciendo goles que lo tuyo es hacer goles. Que haga los que quiera, que nos meta 4 o 5 y no le digo nada, pero que no haga esas figuritas porque nos provoca”, agregó.

“Después se salió de control, porque cada uno defendió a sus compañeros”, finalizó al respecto Hugo Rodallega.

Román dio un gran susto en El Campín

Andrés Román, jugador de Atlético Nacional, dejó helados a todos al desplomarse en el partido ante Independiente Santa Fe en el estadio El Campín.

El futbolista, con antecedentes de problemas cardiacos, se fue al suelo y de inmediato alertó a todos. Compañeros, rivales y equipo arbitral que pidieron el ingreso de la ambulancia con urgencia.

La ambulancia llegó al lugar, atendieron al futbolista que, por fortuna, logró incorporarse tras un par de minutos. Por precaución, el jugador fue reemplazado del partido por su compañero Joan Castro.

Andrés Román recién llegó de viaje de Buenos Aires, tras estar con la Selección Colombia en la Eliminatoria. Luego de unos minutos en el banco de suplentes, el defensor fue retirado a la parte interna del estadio El Campín para realizar los chequeos médicos pertinentes.

Al respecto, se informó que “El electro de Román, salió ok. Está nuevamente en el banco 🙏“, señaló Atlético Nacional desde su departamento de comunicaciones.