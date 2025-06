“No me digas eso”, ‘JuanFer’ Quintero quedó helado al enterarse de la noticia de Andrés Román

Juan Fernando Quintero, jugador de América de Cali, se enteró en medio de una entrevista de que su compañero en Selección Colombia y jugador de Atlético Nacional, Andrés Román se desplomó en pleno partido ante Independiente Santa Fe en el estadio El Campín, y quedó helado con esta noticia. De paso, aprovechó para enviar un mensaje de apoyo.

En pleno partido del fútbol colombiano, el lateral se fue al suelo y de inmediato alertó a todos. Compañeros, rivales y equipo arbitral que pidieron el ingreso de la ambulancia con urgencia. La ambulancia llegó al lugar, atendieron al futbolista que, por fortuna, logró incorporarse tras un par de minutos. Por precaución, el jugador fue reemplazado del partido por su compañero Joan Castro.

Vea acá el video: Andrés Román se desplomó y dejó helados a todos en El Campín

Al respecto, se informó que “El electro de Román, salió ok. Está nuevamente en el banco 🙏“, señaló Atlético Nacional desde su departamento de comunicaciones.

La reacción de Juan Fernando Quintero con lo sucedido con Andrés Román

Con su rostro denotando el impacto de la noticia, el jugador de América no lo podía creer: “No. ¿En serio? No, no. No me digas eso. No hay nada que decir. Ya veremos qué pasa, pero uno nunca quiere que un colega le pase eso”.

“Gracias por decirme. Le mando un abrazo a él, a su familia. Me cogen por sorpresa. Es duro, es duro. Ojalá Dios quiera esté bien”, sentenció ante los micrófonos.

El antecedente cardíaco de Andrés Román

Cuando hacía parte de Millonarios, el jugador estuvo a punto de ser traspasado al club argentino Boca Juniors en donde estuvo realizando exámenes médicos, pero todo se frustró porque allí anunciaron que padecía la condición de Miocardiopatía Hipetrófica. Dicha situación reversó el traspaso.

Sin embargo, posterior a esto, el cuadro bogotano realizó sus propios exámenes en los que descartó esta situación. En su momento, se anunció: “Millonarios FC informa que después de múltiples exámenes cardiológicos, estudios de genética en laboratorios internacionales reconocidos, y luego del análisis de estos resultados, síntomas y exámenes clínicos se determinó por parte de médicos especialistas y subespecialistas que el jugador Andrés Felipe Román NO presenta la condición de Miocardiopatía Hipetrófica y se concluyó que el diagnóstico definitivo es «Corazón de Atleta»”.

Gracias a este parte médico, Andrés Román pudo continuar en el deporte de alta competencia, luego fue traspasado a Atlético Nacional e, incluso, ahora es jugador de Selección Colombia. Sin embargo, su desplome en el estadio El Campín asustó a todos y esta situación médica vino al recuerdo.