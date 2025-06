Teo Gutiérrez se le fue de frente a Jhon Jader Durán tras dejar la concentración de la Selección Colombia

El experimentado delantero Teófilo Gutiérrez, figura destacada de la Selección Colombia en el pasado y actual referente del Junior de Barranquilla, sigue siendo una voz influyente en el fútbol nacional. Tras el reciente empate de la ‘Tricolor’ contra Perú, un resultado crucial que incluso generó rumores de conflictos internos entre los jugadores, Teo lanzó una indirecta a Jhon Durán a través de sus redes sociales.

El exjugador compartió una fotografía de sí mismo en un partido de Eliminatorias contra Perú, acompañándola con la frase: "parece fácil“. Este mensaje fue interpretado como un claro dardo hacia los actuales delanteros de la Selección por su bajo rendimiento ofensivo, sugiriendo que, en su momento, él sí logró ser determinante con sus goles.

Cabe recordar que Teófilo Gutiérrez fue clave en el Mundial de 2014, donde sus anotaciones lo catapultaron internacionalmente y siempre fue reconocido por su capacidad para ser un revulsivo en ataque.

¿Qué pasó con la convocatoria de Jhon Jader Durán?

La mención de Teófilo Gutiérrez a Durán se da en un contexto particular. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un comunicado oficial explicando la salida de Jhon Durán de la concentración de la Selección: “El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que Jhon Jader Durán de Al-Nassr F.C. (KSA) deja la concentración, debido a una recidiva del dolor lumbar que le impide estar apto para enfrentar el compromiso ante Argentina por la fecha 16 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Por su parte, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección, salió al paso de los rumores de una supuesta pelea en el camerino: “Yo no puedo creer que haya tanta mala leche, como se dice en el ambiente, tanta mala voluntad y tanta maldad de inventar cosas absolutamente inexistentes. No pasó absolutamente nada. El grupo está bien, está fuerte, no jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad, nos faltó precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más”.

Además, corroboró la versión oficial sobre Durán: "Durán salió con un dolor de espalda, y bueno, no pasó más nada“.