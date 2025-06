“Hasta se me eriza la piel”, Marino Hinestroza dejó duro relato de su barrio tras debutar con la Selección Colombia

Marino Hinestroza tuvo la oportunidad de debutar con la Selección Colombia, en la igualdad sin goles ante Perú y, pese a la frustración de no ganar, no ocultó su alegría por cumplir su sueño de niño, además de recordar su barrio de origen, junto con una dura situación que pasó recientemente.

El extremo de Atlético Nacional ingresó en el segundo tiempo como alternativa ofensiva en el equipo de Néstor Lorenzo que no encontró el camino al gol en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Pese a que aportó algo de su picardía por la banda derecha, el jugador no logró conectar con sus compañeros de la mejor manera para llegar al gol. Sin embargo, no ocultó la alegría por poder debutar con la camiseta del combinado nacional.

Además, habló sobre sus orígenes y sobre su barrio que vivió un hecho trágico hace un par de semanas: “En lo personal estoy muy contento porque he luchado mucho. Vengo de un barrio popular, de la Comuna 4 de Cali que es muy complicado. Hace dos semanas hubo 3 muertos, conocidos, entonces se me vienen sentimientos de mi barrio, de la gente que está allá y eso, hasta se me eriza la piel, y eso me da mucha alegría porque soy un soñador y esperemos puedan ser muchos partidos más”.

Sobre el resultado, señaló que “en lo grupal estamos muy tristes porque queríamos la victoria, la gente se lo merecía, las familias estaban ahí viendo. Desafortunadamente no fue así. Tenemos un punto, lo tomamos con mucha humildad y mañana vamos a entrenar el doble”.

Al ser cuestionado sobre qué sintió cuando lo llamaron para entrar al terreno de juego, señaló: “Se me erizó la piel. Muchos sentimientos encontrados de cuando era niño y luchaba por esto. Le doy gracias a Dios, a mi familia y a Nacional que ha hecho grande este sueño. Espero poder seguir sumando minutos con mi Selección que es lo que más amo como persona y futbolista”.

Sin olvidar sus raíces, su gente del barrio en la ciudad de Cali, Marino Hinestroza se mostró con sentimientos encontrados en su debut con la Selección Colombia.