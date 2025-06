“Fuentes muy serias dicen que eso pasó”, Carlos Antonio Vélez sobre supuesto tropel en camerino de Colombia

Luego de que se filtrara que hubo un tropel en el camerino de la Selección Colombia, tras el empate ante Perú, el periodista Carlos Antonio Vélez señaló que fuentes muy serias le aseguran que eso sí pasó y trató a los jugadores de faltos de carácter por salir a desmentir eso.

PUBLICIDAD

Todo se derivó de versiones de algunos periodistas, que aseguran que en el entretiempo hubo gresca al interior del camerino en donde Jhon Jader Durán terminó hasta zarandeando al técnico Néstor Lorenzo y otros compañeros intervinieron.

Primero, fue el periodista Jacobo Solano Cerchiaro el que señaló: “Noticia! Jhon Jader Duran quiso armar tropel en el camerino con el tecnico y sus compañeros intervinieron. Duran está sobrevalorado, es arrogante y poco efectivo. Me quedo con Dario Moreno con 40 años”.

Esta versión no tuvo mayor eco, sin embargo, tomó más fuerza con lo revelado por otro periodista, este sí enfocado a los deportes como Paolo Arenas que dio más detalles, señalando que: “Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma si frenó al 9. El show post-partido”, señaló Arenas.

Sobre esto, en Win Sports, el analista Carlos Antonio Vélez hizo eco, señalando que a él le aseguran que todo eso fue verdad: “Tengo fuentes muy serias que me dicen que evidentemente eso pasó, pero no me voy a detener en ese detalle”.

“No puede ser que los jugadores, despersonalizados todos, salgan a repetir como loros lo que el técnico dice. ‘No, acá no pasó nada, no ha sucedido nada’”, cargó contra los jugadores, luego de que un par de ellos desmintieran lo sucedido en zona mixta.

Vea acá: Jefferson Lerma habló de frente sobre versión de tropel en camerino de la Selección Colombia

Era de esperarse que los jugadores negaran cualquier situación, pero son más las voces se suman a hacer eco a una posible gresca en el camerino de la Selección Colombia en medio del juego contra Perú y ya Carlos Antonio Vélez decantó que fuentes serias lo confirman y él tiene línea directa con los directivos.