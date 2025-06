Jefferson Lerma habló de frente sobre versión de tropel en camerino de la Selección Colombia

Jefferson Lerma fue uno de los jugadores mencionados en las versiones de prensa que apuntan a que hubo un tropel en el camerino de la Selección Colombia, tras el empate ante Perú, y él mismo salió a hablar de lo sucedido, desmintiendo esa situación. Incluso dijo que se enteró de eso por cuenta de su representante.

PUBLICIDAD

Las versiones de prensa apuntaron a que en el entretiempo hubo gresca al interior del camerino en donde Jhon Jader Durán terminó hasta zarandeando al técnico Néstor Lorenzo y otros compañeros intervinieron.

Vea acá: “Me aseguran que es verdad”, Eduardo Luis sobre gresca en camerino de la Selección Colombia

Primero, fue el periodista Jacobo Solano Cerchiaro el que señaló: “Noticia! Jhon Jader Duran quiso armar tropel en el camerino con el tecnico y sus compañeros intervinieron. Duran está sobrevalorado, es arrogante y poco efectivo. Me quedo con Dario Moreno con 40 años”.

Esta versión no tuvo mayor eco, sin embargo, tomó más fuerza con lo revelado por otro periodista, este sí enfocado a los deportes como Paolo Arenas que dio más detalles, señalando que: “Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma si frenó al 9. El show post-partido”, señaló Arenas.

Jefferson Lerma sobre gresca en camerino de Colombia

Al respecto, el centrocampista habló con los medios de comunicación en la zona mixta y allí dijo que nada de eso es verdad.

“Me entero por mi representante que me envía la noticia, porque estoy involucrado en ella, pero no. Allí no ha pasado nada. Independiente de los resultados, siempre se ha respirado un buen ambiente, una sana convivencia y cada uno está tranquilo en ese sentido”, señaló.

Como era de esperarse, al ser preguntados por esa situación, los jugadores negaron cualquier tipo de incidente en el camerino y por el contrario hablar de unión en el grupo, tal como lo sustento Jefferson Lerma ante los medios.