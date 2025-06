Carlos Antonio Vélez enlistó los errores arbitrales y decantó que Ortega fue acomodado en Santa Fe - Millonarios

Carlos Antonio Vélez siguió apuntando contra el arbitraje en el inicio de los cuadrangulares en el fútbol colombiano y con un listado de errores que influyeron en el resultado, dejó en evidencia las malas actuaciones.

Wilmar Roldán fue uno de los apuntados por el analista, pero, sin dudas, Carlos Ortega, el que más palo ha recibido por sus múltiples errores, se llevó el grueso de la atención por una cantidad de fallos sin precedente.

Carlos Antonio Vélez y los errores arbitrales en los cuadrangulares

“Los arbitrajes de esta primera fecha fueron algunos decididamente malos. Lo que pasó en Bogotá no es correcto. Tengo 7 jugadas apuntadas de varios partidos”, arrancó diciendo y eso que se le pasaron otras jugadas discutidas en los partidos.

Y fueron varios los juegos bajo la lupa del analista: “Voy a comenzar por Roldán (Wilmar) en Barranquilla. Anuló un gol de Junior que no debió invalidar. Siempre hemos hablado de lo mismo, de intensidad. Que esa mano en la espalda sea lo suficientemente fuerte para desestabilizar al rival, pero lo que estamos viendo es que cuando el jugador siente el roce del rival se tira (…)”.

“En América – Medellín hay un empujón de Pestaña sobre Berrío y Rojas (árbitro), acertadamente dice: no señor, siga y ese empujón es más intenso que el de Barranquilla. Eso no era para invalidar el gol. Rojas sí acierta en Medellín, siendo que el empujón es más fuerte que el otro”, comparó.

Vélez reprochó arbitraje de Carlos Ortega en Santa Fe - Millonarios

“Vamos al solo de Ortega (Carlos) en Bogotá. Lo del árbitro fue tenaz. Lo de Llinás, empezando el juego es expulsión y lo llamó el VAR, ‘venga, esto es expulsión’. Eso es juego brusco grave y Ortega por acomodarse, por no dejar con 10 a un equipo de entrada, entonces dice que no hay la suficiente intensidad, que la hay, pero es roja”, comenzó apuntando.

Vea acá: “Él es el que me busca a mí”, Andrés Llinás por codazo a Daniel Torres donde no lo expulsaron

“Viene lo peor que es el caso Falcao. Lo vi fuera de sí (…) No debió estar en el campo cuando hizo el gol porque le dieron una amarilla en una acción de juego. Después, en la jugada que Montero agarra la pelota y lo cierran de Santa Fe para que no saque rápido, Falcao agarra a un jugador y lo empuja, al otro le dice no sé qué, el árbitro lo advierte y Falcao le contesta mal. Ortega discute con él, pero debió mostrarle la amarilla: por agarrar al rival y por la falta de respeto con él, pero como sabía que tenía amarilla se la perdonó”, agregó.

Además, añadió que “Hay otra, a Perlaza le meten por detrás un golpe violento y el árbitro deja seguir. Perlaza se debe ir sustituido. Le dan un rodillazo de bandera y el árbitro a 5 metros de la jugada”

“Y lo de Marimón, no me vengan con cuentos chimbos, que ‘viene del zapato, que el movimiento’, no, está sacando ventaja. Es un penalazo. El árbitro interpreta la cosa de manera acomodada y no pita el penal que debió sancionar. El brazo está arriba de su axila, ese movimiento no es propio del gesto o ¿es que iba a volar? Debió ser penal. Lo de Ortega en Bogotá fue desastroso”, concluyó.

Nada conforme con los arbitrajes en la jornada que dio arranque a los cuadrangulares quedó Carlos Antonio Vélez, igual que la mayoría de expertos y aficionados en un fin de semana que dejó un gran manto de dudas.