Juan Pablo Vega, hermano de Paulina Vega, aseguró que el ministerio del Deporte le ha incumplido promesas sobre apoyos para su deporte

El piloto Juan Pablo Vega Dieppa, hermano de Paulina Vega, Miss Universo 2014, denunció una grave situación que se ha presentado en su contra a manos del Ministerio del Deporte. A través de sus redes sociales, el piloto aseguró que aunque hace seis meses el ministerio publicó en sus redes sociales que tenían la intención de apoyarlo, a la fecha no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno y ha tenido que conseguir recursos para sus competencias por su parte.

Vega asegura que para la fecha en la que se publicó el vídeo “en algunas conversaciones me aseguraron que ese apoyo se iba a materializar a finales del año 2024 y en la temporada 2025. Hoy, a mitad de 2025, el apoyo no ha llegado”. Para el piloto colombiano este escenario no es solo suyo, sino que es el factor común de todos los pilotos colombianos y en general del automovilismo en le país, por lo que pide que el Ministerio del Deporte deje de darle la espalda a las disciplinas del deporte motor.

“Me cansé de verme afectado por las máscaras. Esas que muestran ante los ojos de la sociedad un supuesto interés por apoyar, cuando la realidad es que soy yo, junto con mi familia, quienes tenemos que buscar nuestro apoyo por nuestro lado, porque no hemos recibido ningún pronunciamiento oficial por parte de ellos”, sentenció Juan Palo Vega Dieppa.

Finalmente, el piloto colombiano dijo que con ese vídeo quiere invitar a que todos los pilotos del país, tanto actuales como pasados, se unan para revertir esta situación. “Hago este video con el fin de invitar a todos los pilotos o deportistas que estén pasando por esto que se pronuncien y hagamos sentir lo que nos está sucediendo. Todos los deportes merecen ser apoyados y todos los deportistas merecemos compromiso y respeto. Soy piloto colombiano de automovilismo y me cansé de las promesas vacías”, aseguró Vega.