“No todo necesita ser contado”, Paulina Vega se refirió a su embarazo y porque lo tuvo en privado

Paulina Vega Dieppa, nacida el 15 de enero de 1993 en Barranquilla, Colombia, es una figura destacada en el ámbito del modelaje, la presentación y los concursos de belleza. Es reconocida por haber sido coronada como Señorita Colombia 2013 y, posteriormente, como Miss Universo 2014, convirtiéndose en la segunda colombiana en obtener el importante título, teniendo en cuenta que el país en muchas ocasiones siempre llega al final del certamen.

La trayectoria de la modelo incluye participaciones en diversos programas de televisión, donde ha demostrado su carisma y talento como presentadora. Además, ha incursionado en el mundo empresarial y del modelaje, consolidando su presencia en la escena pública colombiana e internacional.

La más reciente noticia de Paulina fue la llegada de su bebé y su matrimonio, esto a través de sus redes con un tierno mensaje: “Estoy muy feliz de compartirles la noticia de que mi esposo y yo tuvimos una hija. Los amo a todos y gracias por su apoyo incondicional”, esto acompañado con algunas fotos junto a su esposo, del cual se desconoce su identidad.

Las redes de Paulina se inundaron de felicitaciones, también muchas personas se preguntaron sobre por qué lo mantuvo en secreto a lo que ayer posteo un corto video de ella con una descripción en la que primero agradeció por el amor y apoyo que ha recibido, pero también explicó qué es para ella la privacidad.

Al respecto se refirió “En las redes sociales, exponerlo TODO es la “norma”, por lo tanto la privacidad se siente como algo raro, y para muchos, llega a generar presión, especialmente cuando están buscando volverse más populares. Sin embargo, no se trata de tener una vida secreta, sino de cultivar y conservar una vida propia (...) No todo necesita ser contado, no todo tiene que ser visto… Así que, no tienes por qué sentirte mal si decides guardarte algo para ti. Solo tú tienes la llave para decidir qué compartir, cuándo hacerlo (si quieres hacerlo) y de qué forma hacerlo.La privacidad no es aislamiento, tampoco es egoísmo; es selección. Es elegir conscientemente qué dejamos entrar y qué dejamos salir."